Rafa Vitti irá atuar com Tatá Werneck pela primeira vez

O ator entrou para o elenco de Terra e Paixão e marcará presença ao lado de sua esposa, Tatá

Terra e Paixão já é um sucesso pelas telinhas das minhas noveleiras de plantão. Acontece que tem mais um motivo para acompanhar a trama de perto, Rafa Vitti contracenará com Tatá Werneck na novela. Isso mesmo, de acordo com a coluna Play, do O Globo, os dois estarão juntos.

A esposa do ator já está fazendo o papel brilhante de Anely, já o astro irá assumir o personagem do engenheiro Hélio. As cenas começarão a ser gravadas ainda essa semana e os telespectadores não perdem por esperar.

Vale ressaltar que o casal tem uma filha juntos, Clara Maria, de 3 anos.