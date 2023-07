Rafa Vitti inicia as gravações de Terra e Paixão

O ator irá contracenar com sua esposa, Tata Werneck, que interpreta Anely na trama

Se minhas fofoqueiras estavam ansiosas pela chegada de Rafa Vitti na novela do horário nobre da Globo, já podemos esperar o muso acalorando Terra e Paixão. O muso contracenará com Tata Werneck, no papel de Anely, pela primeira vez e se apaixonará por Petra, Debora Ozório.

Para quem não sabe, Debora é filha do poderoso vilão Antônio La Selva, Tony Ramos, e casada com o italiano Luigi, Rainer Cadete.

A chegada do ator na trama promete movimentar bastante os roteiros de alguns personagens. Não perdemos por esperar. Ansiosa aqui.