Rafa Vitti fala sobre rumores de crise no casamento: “Não me irrito”

Desde o começo desse ano, o casal vem sofrendo ataques na redes sociais sobre uma possível crise no casamento

Tata Werneck já avisou que está tudo bem entre ela e o seu marido, Rafa Vitti, mas a web segue insistindo que eles estão passando por poucas e boas. O ator soltou o verbo para o jornal O Globo e falou sobre os boatos, ressaltando que ele não se irrita com o que dizem.

“Juro que não me irrito. Não dou essa importância toda, sabe? Sei que é um universo que não é a vida real. A vida real somos eu e ela em casa”, disse ele.

Rafa ainda completa: “Eu realmente acho que a época em que mais me afetei foi no início da carreira, quando eu não tinha ideia de como as coisas eram. Sou de boa em relação a isso. Dou mais atenção a coisas importantes: minha filha, minha família, meu trabalho e meu bem-estar”, explicou ele.