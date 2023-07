Rafa Kalimann tem preguiça de tirar nome do sertanejo Rodolffo

Em entrevista ao ‘PocCast’ a atriz relembrou que o nome do sertanejo que foi casado com ela, ainda está no registro do seu nome

Minhas fofoqueiras ficaram loucas quando viram que Rafa Kalimann ainda tem o sobrenome de Rodolffo. Para quem não sabe, os dois foram casados no passado e em entrevista ao ‘PocCast’ a atriz revelou que teve preguiça do processo de retirada do nome, mantendo ele até hoje. “Quando eu era criança eu achava que eu precisava ter um nome artístico porque todo mundo tinha. E aí eu não sei se minha imaginação criou isso ou se eu sonhei. Sei que um dia cheguei e falei para a minha mãe: ‘Mãe, meu nome agora é Kalimann”, contou. Ela ainda completa: “Rafaela Freitas Ferreira de Castro Matthaus”, revelou a influencer, que teve o último nome elogiado por Lucas Guedez. “É que é do meu ex-marido, eu não tirei ainda […] Eu fiquei com preguiça de mudar nos documentos e eu quero mudar para Kalimann, aí eu já tiro de uma vez”, disse.