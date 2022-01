Natália e sua língua igual chicote pegam ranço de Eslovênia

A designer de unhas não está perdoando ninguém e Eslovênia é a da vez

A participante Natália do BBB22 não digeriu até agora o voto de Eslovênia na formação do último paredão no domingo, (23) — inclusive, ela até já mandou a moça enfiar o voto naquele lugar que não bate sol. E voltou a falar sobre a moça com nome de país na madrugada desta quarta-feira, (26).

Foto: Reprodução

“A Juliette é única, tu não imita, era sinceridade natural, tu ver que a pessoa tá forçando, cara, eu não aguento. Tem coisa que olho pro alto e mordo a língua. Porque senão eu vou falar ‘vei, vai para casa da [palavrão]”, disse a mineira ao comentar que está perdendo a paciência com a miss.

natália conversou com rodrigo sobre seu rancinho de eslovênia



natália: "a juliette é única. tu não imita, sabe pq? era uma coisa sinceridade natural, não é uma coisa forçada. tu vê que a pessoa tá forçando, eu não aguento! tem coisa que olho pro alto e mordo a língua" #bbb22 pic.twitter.com/iePDIOPuhE — paiva em #bbb22 (@paiva) January 26, 2022

Continuando a conversa com Rodrigo na manhã desta quarta-feira, (26), o brother revelou que deu cobra para Eslô no Queridômetro. “Fala na cara logo! Ela fica falando ‘eu não gosto de tal pessoa’, vai, fala na cara, não fica falando para os outros”. E ainda estão arquitetando votar na paraibana junto com Lucas, Jessilane e Linn da Quebrada. Ih será?

Foto: Reprodução

Os jogos começaram? Rodrigo falou para Natália que deu 🐍 para Eslovênia no queridômetro e falou sobre o que está achando sobre a sister na casa do #BBB22:



“Fica falando – ‘não gosto de essa tal pessoa’. Fala na cara, não fala para os outros” pic.twitter.com/U0JbB7KOGN — Tracklist #BBB22 (@tracklist) January 26, 2022

rodrigo articulando pra montar um grupo com ele, natália, lucas, jessi e linn pra meter 5 votos na eslovênia



"se a gente conseguir manter a boa vizinhança é capaz da gente nem ir pelo líder" #BBB22 pic.twitter.com/pgA05CFaJm — paiva em #bbb22 (@paiva) January 26, 2022

Pelo jeito o jogo finalmente começou e por favor, errem mesmo sem querer acertar…