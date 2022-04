”Você é a única furacão”: Rafa Kallimann elogia Gizelly Bicalho e comentário vira indireta para Jade Picon!

A apresentadora da ‘Rede BBB’ fez comentário sobre furacões — nome da torcida de Gizelly e Picon — e os internautas não gostaram

Fogo no parquinho que a gente gosta e está tendo do lado de fora do ‘BBB22’! É que ontem, (3), Rafa Kallimann comemorou seu aniversário com uma grande festa em sua casa no Rio de Janeiro (RJ) e uma das convidadas foi Gizelly Bicalho, sua amiga do ‘BBB20’, onde participaram juntas.

Em seus stories, a capixaba filmou diversos famosos falando com ela, mesmo depois de dois anos de sua participação. A que ela mais vibrou foi Deborah Secco, que a chamou de “Gi” e curtiu a festa juntinho com a ex BBB.

Ao chegar da festa, Bicalho postou em seu Twitter: “Os famosos atores e atrizes da globo vindo falar cmg que me conhece meu deusssssss maeeeeeeee senhorrrrrrr eles me conhecemmmmmmm furacõessss vencemosss”, postou. Aí que o bicho pegou! A aniversariante respondeu ao tweet da ex-BBB dizendo: “Vc é a única furacão que entrou na casa de geral e todo mundo amou sua loucaaaaa .. todo mundo te amaaaa”, disparou.

E a pergunta de milhões é: Rafa estava falando sobre o desastre natural ou sobre Jade Picon? Não sabemos, mas a carapuça serviu para os fãs da Picon e eles rebateram a goiana viu? A acusaram de inveja e tudo… Um babado só! Será que vai render?

Da inveja, né Rafaella? N ser uma Jade Picon da vida.. aí precisa ficar aqui jogando indiretinha, vai aprender a entrevistar alguém, vai aprender fazer o seu trabalho ao invés de ficar aqui passando vergonha! Você é péssima em tudo, pelo amor! — Lary🌪🏁🌊🎲🌩 (@larycomentss) April 4, 2022

Rafa kalimann tenho muita dó de você, pois é uma mulher mal resolvida, mal amada, chata pra caramba,se paga de sonsa, inconveniente nas entrevistas, adora uma rivalidade feminina. Boca rosa sempre teve razão! — Anit C. (@Lankh2) April 4, 2022