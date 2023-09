Rafa Kalimann fala sobre ansiedade: “Chegava a tentar me sufocar”

A atriz contou detalhes sobre as crises de ansiedade no ‘Papo de Segunda’, do GNT

Rafa Kalimann não escondeu nada dos seus fãs ao ser entrevistada no ‘Papo de Segunda’, no GNT. A atriz contou detalhes sobre as crises de ansiedade que a acompanham e disse que dispensou o tratamento medicamentoso, ela ainda dá seu ponto de vista sobre o tratamento. “Quando comecei a entender e buscar conhecimento da causa, aprendi a lidar com isso de uma forma até um pouco mais sagrada. […] Vi minha mãe ser dependente de remédios a vida toda e venho tentando desvendar essa caixinha dentro de mim”, contou. “Chegava a tentar me sufocar, porque achava que ter outra dor, me faria deixar de sentir aquela que tinha. Falar sobre isso já é o maior ganho de todos. Sinto que minha maior sombra é essa dor. A minha vida é baseada um pouco nisso, porque estou constantemente em estado de alerta. Não é racional, não consigo relaxar”, disse a influenciadora.