Rafa Kalimann conta que descobriu traição após mexer no celular de um ex

A apresentadora esteve no programa de Sabrina Sato e Marcelo Adnet, ‘Sobre Nós Dois’, no GNT, e contou tudo sobre o fato ao lado de Manu Gavassi

Minhas amigas Manu Gavassi e Rafa Kalimann estiveram no programa de Marcelo Adnet e Manu Gavassi no GNT. Manu contou que já mexeu no celular dos seus cônjuges e a apresentadora contou que já descobriu a traição de um ex namoraod após mexer em seu celular.

“Já aconteceu comigo em um relacionamento, que eu não mexo, não gosto de mexer até porque eu tenho medo de achar. Vai que eu acho e vou ter que lidar com isso. Peguei o telefone por um outro motivo. Pedi: ‘Posso passar isso pro meu telefone?’. Ele falou: ‘Pode passar, fique à vontade’”, contou Kalimann.

“Ele recebeu uma mensagem de uma mulher, uma ex dele, na hora que eu estava com o telefone selecionando as fotos para passar para mim. Era uma resposta comprometedora, dava para ver que era uma resposta. Eu abri na hora, não era coisa boba, era coisa de meses. Era coisa séria”, disse a influencer.