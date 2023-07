Rafa Kalimann compartilha fotos do casamento da mãe e se emociona

A apresentadora compartilhou o momento especial de sua mãe, Genilda Fernandes, as redes sociais e levou o público às lágrimas com uma legenda pra lá de inspiradora

Tal mãe, tal filha? Rafa Kalimann publicou as fotos do casamento de sua mãe e não deixou de ficar emocionada com o momento de Genilda Fernandes. Na legenda, a apresentadora chega a dizer que ficou emocionada com a cerimônia e disse que nunca viu sua mãe tão radiante.

“Com licença pra fazer mil postagens do casamento da minha mãe, né? Ainda emocionada com cada detalhe dessa festa linda, foi muito lindo viver isso. Ver o amor acontecer, o sonho dela realizar aos 60 anos é inspirador. Nunca vi minha mãe tão radiante e aproveitando a vida como agora”, escreveu Kalimann.

Rafa elegeu um vestido Carolina Herrera vermelho para a festa e chegou a dizer que o vestido vai se tornar inspiração para muitos modelos de madrinhas por aí. Arrasou!