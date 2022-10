“Rafa e eu somos um casal com senso de humor”, dispara Tata

Web foi à loucura com comentário da apresentadora sobre Rômulo Estrela

Deu o que falar Tata Werneck apresentando um evento da Globo nesta semana ao lado de Porchat. A musa não deixou de brincar com os atores da plateia investindo em brincadeiras bobas e gostosas com Rômulo Estrela. Os internautas de plantão não deixaram de questionar a postura da humorista na ocasião, pois seu marido estava presente no evento.

“Sim: Rafa e eu somos um casal com senso de humor. Sim: meu marido é o que mais ri . Ele é galã de novela . Beija as atrizes mais lindas da tv. Eu faço piada. Acho uma troca justa . Rômulo te amamos! Vc e sua família linda e sua esposa deusa! Rafa meu amor, te amo cada dia mais”, disse ela.

No evento, a mãe de Clara diz: Homem maravilhoso, gostoso”, disse ela. “Ih, o Rafa?”, questionou Fábio Porchat. “Não, o Rômulo Estrela”, responde Tata.