Rachel Sheherazade sobre Jenny Miranda: “Não é ela que vai me tirar daqui”

A jornalista soltou o verbo no programa de Rodrigo Faro, no quadro ‘A Fazenda A Última Chance’, revelando detalhes sobre sua relação com Jenny

Rachel Sheherazade contou detalhes sobre sua relação com Jenny Miranda em conversa da casa com Rodrigo Faro. A jornalista contou que não adianta Jenny embirrar com ela, que ela não vai tirar ela da casa, apenas o público. Sheherazade ainda conta que não tem uma relação com ela, porque ela nunca confiou em suas atitudes.

“Não é ela que vai me tirar daqui, quem me tira daqui é o público”, iniciou Rachel.

“Bom, nunca tive relação, nunca tive relacionamento com quem nunca confiei. Tentei ajudar algumas vezes, ela é uma pessoa sem controle, entrou em atrito com palavras de baixo calão, eu não faço parte desse tipo de espetáculo, por isso nunca tive um relacionamento com essa pessoa apenas tentei ajudar. Como ela é uma pessoa bombástica e problemática eu apenas tentei ajudar”, disse no meio de conversinhas e respostas de Jenny.