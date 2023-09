Rachel Sheherazade pensou em desistir da Fazenda (agora) por causa dos filhos

A jornalista disse que sabe que os filhos estão bem e recebendo os cuidado de sua mãe, a avó das crianças

Rachel Sheherazade contou detalhes sobre sua vida fora do reality e disse que mesmo no início da busca pela final, já pensou em desistir por conta dos seus filhos. A jornalista contou que sabe que eles estão bem, mas sente falta de vê-los. Em conversa com Lucas Souza ela ainda disse que vai ficar até quando conseguir.

“Eu sei que sentem minha falta, mas eu sei que eles estão bem e felizes com minha mãe, foram meus maiores incentivadores para eu vir, mas eu estou sentindo, essas coisas passam pela minha cabeça”, disse.

Ela ainda completa: “Um dia a gente está pior, uma hora estamos mais fracos, mas já que dizemos sim para a emissora, vamos ser fortes até quando der”, declarou.