Rachel Sheherazade pede: “Não me compare com essas moças, isso é desvalor”

A jornalista conversava com Tonzão Chagas quando pediu para que não fosse comparada às suas colegas de reality

Rachel Sheherazade mandou o seu recado e não teve papas na língua na hora de pedir que não fosse comparada às suas colegas de reality show. A jornalista conversou com Tonzão Chagas e disse que era um desvalor ser comparada a elas.

“Não me compare a essa moças aí, eu não me rebaixo, é outro perfil. Chega a ser uma ofensa para mim se comparada a essas pessoas, isso é desvalor”, disse.

Não sei vocês, mas já estou achando Rachel uma forte jogadora com estratégias bem posicionadas no jogo, há fortes indícios de que ela seja uma das finalistas do reality, hein? Não sei, tô sentido, coisa de intuição.