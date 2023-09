Rachel Sheherazade e Kamila Simioni trocam farpas na Fazenda: “VTzeira”

A jornalista partiu para cima da empresária com palavras quentes para levar a audiência lá em cima na hora de uma das primeiras tretas do reality da Record que iniciou essa semana

A Fazenda já está do jeito que todo mundo gosta, quente em relação às tretas. Rachel Sheherazade e Kamila Simioni abriram a edição com uma troca de farpas que foi parar na boca das minhas fofoqueiras do Leme. Ontem (19), me ligaram para contar que a jornalista chegou chamar Simioni se VTzeira.

Rachel foi perguntar para Simioni se ela não gostou de uma resposta que ela deu para os jornalistas. “Você não gostou da minha resposta porque eu disse que não conhecia vocês? O Lucas falou que você não gostou da minha resposta. Eu falei que não conhecia ninguém não foi desmerecendo ninguém. Muita gente aqui pode não me conhecer também e para mim tudo bem”, afirmou ela.

A empresária ressalta ue não falou nada e disse que foi outra peoa. “Eu não falei nada. Feio é você entrar em uma conversa que não é com você. E ainda querendo jogar uma culpa de uma coisa que não foi nem eu que falei. Você está tão 24 horas em mim…”, afirmou.

“De tanto você falar de mim, a carapuça caiu. Vtzeira!”, afirmou. A empresária ainda desabafou com seu grupo: “Não tenho que dar satisfação para ninguém, não”, afirmou.