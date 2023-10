Rachel Sheherazade e Cariucha se reencontram em clima de amizade

As duas rivais formadas pela Fazenda se reencontraram na gravação do Domingo Espetacular e quem esteve presente disse que não teve clima ruim

Rachel Sheherazade e Cariucha levantaram a bandeira branca e mostraram que mulheres levantam mulheres nessa vida. As duas estiveram presentes na gravação do Domingo Espetacular e não deixaram de manter o clima amigável após o pedido de desculpas da artista para a jornalista pela acusação de racismo. Os presentes contaram que não houve clima ruim ou treta entre as duas.

Vale ressaltar que Cariucha pediu desculpas para Rachel após o episódio de acusação de racismo. “O pedido de desculpa não nos garante restabelecer relacionamento com quem magoamos e humilhamos, entretanto, nos liberta da dor, da culpa e da injustiça. Eu sei que errei com você e que minhas palavras e ações te magoaram profundamente. É normal que você esteja com raiva. Quero pedir desculpa do fundo do meu coração. Você é uma pessoa muito especial para mim e não merecia ser tratada daquela forma. Prometo me esforçar para ser uma pessoa melhor. Me perdoa?”, dizia a carta.

Rachel, então, respondeu: “Cariucha, obrigada pelas flores. Não guardo nenhuma mágoa sua no meu coração, tá bom? Eu desejo muito sucesso para você. Você é uma menina talentosa, inteligente. Você foi um pouco levada pelas opiniões da [Kamila] Simioni, pelo seu comportamento um pouco destemperado, mas vamos esperar pelo melhor, tanto para a minha vida quanto para a sua. Eu desejo o melhor, que as portas se abram para você”, desejou.