Rachel Sheherazade conta que não conhecia 99% do elenco da Fazenda

A jornalista ainda disse que fez questão de não pesquisar nada sobre ninguém para não ter uma ideia errada dos peões

Rachel Sheherazade já deu o que falar ao entrar no reality da Record e foi parar na boca das fofoqueiras do Leme ao Pontal dizendo que não conhecia o elenco do reality da Record. A jornalista disse que não queria ter uma ideia errada sobre os participantes e por isso não pesquisou nada sobre eles.

“Eu não conhecia 99,9% de vocês e eu fiz questão de não pesquisar nada sobre ninguém, porque não queria ter o pré-conceito, não queria ter um conceito prévio de nenhum de vocês”, disse.

Já quero ver o bicho pegando nessa edição que promete ser quente.