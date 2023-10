Rachel Sheherazade aparece pela primeira vez após ser expulsa de A Fazenda

A jornalista gravou um vídeo após sua saída problemática do reality e revelou que está em paz consigo mesma diante do que aconteceu

Posturada e calma! Rachel Sheherazade apareceu nos stories do Instagram para conversar com seus fãs após expulsão da Fazenda em relação a briga que teve com Jenny Miranda. A jornalista contou que está em paz consigo mesma. Vale ressaltar que essa foi a primeira vez que ela apareceu depois da expulsão do reality da Record.

“Olá meus fãs, meus amigos, pessoas queridas que me acompanham nas redes sociais, eu estou gravando esse vídeo rapidinho para dizer a vocês que eu estou bem. Como todos sabem, eu saí de A Fazenda essa manhã. Estou em casa, já fui abraçada pelos meus filhos, pela minha mãe querida e estou na companhia deles. Estou em paz. Estou bem”, disse ela.

E completou: “Dentro em breve eu voltarei a falar com vocês sobre as razões pelas quais eu deixei o programa. Por razões contratuais, eu ainda não posso falar. Mas quero deixar vocês bem tranquilos. E quero, principalmente, agradecer. Agradecer a cada um de vocês pela empatia, pela defesa, pela solidariedade, pelas palavras de carinho, pelo apoio, pelo amor que vocês dedicaram a mim. Sem vocês, eu nada seria. Obrigada a cada um de vocês”.