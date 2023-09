Rachel: “Eu não preciso me misturar com trevas pra ser aceita, eu prefiro ser excluída do que andar com gente que é a treva. Eu sou luz!”

A peoa reclama de outros peões durante a festa; ainda afirmou que prefere ser excluída a entrar no grupo que ela não gosta.

Durante a primeira festa de A Fazenda 2023 (Record), a Rachel Sheherazade desabafou com Kally Foncesa e afirmou que prefere ser excluída a entrar no grupo dos peões que ela não gosta.

“Eu não preciso me misturar com trevas para ser aceita. Eu prefiro ser excluída a ter que andar com gente que é treva. Eu sou luz!”.

“Eu sinto isso, amiga. Você é verdadeira“, concordou Kally. A jornalista já havia comentado que acha o jogo combinado do “grupo dos crias” completamente injusto. A turma é formada por uma grande parte dos peões da sede: Darlan, WL, Yuri, Nathália, Lily, Tonzão, Cariúcha, Sander e Simioni.

“É um tubarão grande e um bando de peixinho solitário. É a luta da maioria contra a maioria: a minoria impotente e a maioria superpotente. […] É uma galera que já se conhecia de fora, que tem conexão. É tudo mais que os demais. Não consigo me encaixar no grupo das cantoras, dos crias“, afirmou na ocasião.



Logo após a gravação para o programa Hora do Faro (Record) do próximo domingo (24), ela também reclamou na postura dos outros participantes. “Não vou mais me dirigir a essas pessoas, não quero estar junto. […] Não vou passar por cima do meu caráter por R$ 1,5 milhão. Não vou ser outra pessoa.”