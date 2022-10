“Quis ser para mim o que não teve no começo”, diz Jade sobre Grazi

Jade Picon deu detalhes sobre como foi bem acolhida pelo elenco de Travessia, principalmente pela atriz Grazi Massafera

Parece que a estratégia da Globo foi muito bem aceita pelo público, nas redes sociais só vejo o pessoal falando da atuação de Jade Picon em Travessia. A musa ainda disse em entrevista para a revista Quem que foi super bem acolhida pelo elenco da novela e pelos seus parceiros de gravações, e não deixou Grazi Massafera de fora do assunto.

“Sempre admirei muito a Grazi. E terem participado do BBB foi uma coisa que nos aproximou, porque até aí, nunca a tinha visto pessoalmente. E teve uma vez que encontrei com ela na Globo e ela me chamou para ir na casa dela treinar. E minha admiração só aumentou”, contou.

Jade ainda explica que a loira foi como um exemplo que ela não teve no começo da carreira. “Ela falou para mim que tudo que eu precisasse, ela estaria ali. Que ela queria ser para mim o que ela não teve quando começou e passou por uma situação parecida. Eu tive total apoio dela e é um baita exemplo para mim”, completou.