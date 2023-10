“Quero muito poder te dar um abraço”, afirma motorista que atropelou Kayky Brito

O motorista de aplicativo, afirma que está emocionado em ver o ator sorridente após a quase tragédia fatal.

Meus amores, há pouco trouxe para vocês o primeiro pronunciamento que o ator Kayky Brito fez após ser atropelado e ficar entre a vida e a morte. Pois bem, além de diversos fãs desejando todo o amor a Kayky, alguém extremamente relevante comentou na publicação do ator, o motorista de aplicativo Diones Coelho da Silva, que infelizmente acabou atropelando o ator.

Em seu comentário, Diones se diz emocionado em ver que Kayky está bem e afirma que está aguardando o contato do ator, para que eles possam se abraçar e finalmente estarem juntos, desta vez sem nenhuma tragédia envolvida.

“Que felicidade te ver assim com esse sorriso! Chego a me emocionar aqui. Como orei a Deus para te ver assim. Como Deus é bom. Quero muito poder te dar um abraço, estar com você! Estou aguardando seu contato para esse momento que espero tanto! Aguardo a autorização e o contato de vocês! Deus abençoe!”, comentou o motorista.