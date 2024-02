“Queria viver aquela oportunidade, mas não estava bem”, dispara Vanessa Lopes

Vanessa Lopes soltou o verbo e contou detalhes sobre sua vida longe dos holofotes e longe do BB 24. A influenciadora contou que queria ter vivido a experiência do reality, mas que não estava pronta para viver tudo que ele podia lhe proporcionar.

“Eu queria viver muito aquela oportunidade, mas eu não estava bem para viver aquilo”, disse.

Ela afirmou que com certeza seu trabalho teve relação com o que aconteceu dentro do programa: “É um medo do julgamento, do que as pessoas vão achar da gente foi o que mais me pegou naquele momento. Tudo o que eu já vivenciei com internet, todas as opiniões e julgamentos que já tiveram sobre mim, foram dores minhas que vieram à tona. Isso eu não tenho dúvida!”.