“Quem quer resolver de verdade não surta”, dispara Lais Bianchessi

Término da influenciadora com Rezende ficou na boca do povo

O término de Bianchessi e Rezende ficou na boca do povo, isso todo mundo sabe, mas a musa usou o Twitter para colocar a boca no trombone e problematizar o posicionamento de Rezende diante do término. A loira ainda escreveu que o youtuber era infantil e que a vida segue.

“Quem quer resolver de verdade não surta, termina sem conversar com você, mente, e depois manda mensagem tentando resolver tudo num estalar de dedos”, iniciou a musa.

E não parou por aí, ela ainda disse que não vai mais perder tempo com o youtuber. “Realmente é infantil. Vida que segue”, disse.