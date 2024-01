Quem é Ton Ferreira, o cantor sertanejo que desapareceu em SP?

Genteeeeee, o cantor sertanejo Ton Ferreira está desaparecido desde a madrugada de sexta (5), depois de se apresentar em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Sua esposa, Adriele Stephanie, registrou um boletim de ocorrência no fim de semana e disse na quarta (10) que o artista ainda não havia sido encontrado. Ferreira é conhecido por seu trabalho como produtor e compositor.

Em nota para o portal Notícias da TV, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), informou que a denúncia do desaparecimento foi registrada via Delegacia Eletrônica.

“A Polícia Civil investiga o desaparecimento de um homem, de 34 anos, ocorrido na madrugada de sexta-feira, na Rua Serra da Mantiqueira, no bairro Jardim Anhembi, em São José dos Campos, interior de São Paulo”, afirma.

O artista foi fazer um show em um estabelecimento da cidade e logo seguida, deu uma carona para o seu tecladista. Só que depois disso, o músico não deu mais sinal de vida depois de deixar a casa do colega, também em São José dos Campos. O último contato dele com a esposa ocorreu às 4h34 daquela madrugada.

Assim que recebeu um vídeo de um amigo dele, Adrielle o entregou aos oficiais. Nessa gravação, retirada de um sistema de vigilância de uma rua, ele atravessa o pavimento da casa do tecladista às 13h23 de domingo (7) e some. O carro do artista chegou a ser localizado pela Polícia Civil de São Paulo em São José dos Campos.

O veículo estava abandonado em uma rua, mas o modelo Fiat Uno desapareceu em seguida. Tudo que a investigação aponta é que o carro do cantor pode ter sido furtado ou levado pelo próprio artista para outro local.

Ton Ferreira começou a carreira aos 15 anos, trabalhando e acompanhando o irmão. Em um post no Instagram de dezembro de 2022, quando comemorava 18 anos de carreira, Ton falou da importância do ofício para ele. “A música faz parte da minha vida. Deus me deu esse dom para levar alegria a vocês”, escreveu. O cantor passou por bandas de bailes, formou duplas e se consolidou no sertanejo. Ele já gravou com o produtor musical Willian Santos – que trabalhou com nomes como Lauana Prado e Maiara & Maraisa, Zé Neto & Cristiano, Paula Mattos e Thaeme & Thiago, entre outros.