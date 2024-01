Quem é Rafaela Santos? A cantora que deixou Anitta arrepiada no show de Recife

Genteeeeee, vocês viram que a cantora pernambucana Raphaela Santos levou o público do “Ensaios da Anita” ao delírio ao cantar a música “Meio Termo”, neste sábado (20) lá no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

Com dois milhões de seguidores, a artista tem 24 anos e é conhecida por ser vocalista da banda A Favorita, uma das mais conhecidas da atual geração do brega pernambucano e se inspirou na Banda Musa e na cantora Priscila Senna ao se aventurar nesse ritmo musical.

A artista que se apresentará na abertura do Carnval de Recife foi acompanhada pela multidão, que entoou a música em uníssono com a moça. O cover de Meio Termo cantado pela pernambucana foi derrubado da plataforma do YouTube devido a direitos autorais — a canção é do cantor sertanejo Luan Santana, mas a versão de Raphaela vem fazendo grande sucesso.

A nossa diva master Anitta ficou tão impressionada com o momento que fez sinal de “estar arrepiada” com a performance de Raphaela. Obviamente, o momento viralizou nas redes sociais.