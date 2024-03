“Quem é perigoso para o Brasil é a Michelle, ela é uma demagoga arrematada!”, dispara Ciro na Jovem Pan

Ciro Gomes deu o que falar ao dizer que o perigo do Brasil não é Bolsonaro, mas sim Michelle, sua esposa. O político esteve no programa ‘Direto ao Ponto’, na Jovem Pan, nesta segunda (25), e fez revelações bombásticas sobre o ex-presidente, revelando ainda que Lula só sai do poder morto.

“Quem é perigoso para o Brasil é a Michelle, ela domina a lambança. Como eu explico, ela é uma demagoga arrematada, não tem essa história de estado laico, a religião tem que dominar a política, não é só isso. Dona Janja diz que os móveis foram roubados, aí os móveis aparecem, pode fazer isso não”, disse.

Ele ainda completa: “O Lula só sai do poder morto e como eu torço pela saúde dele, espero que demore muito. Todo cabra que se senta na cadeira de governador”, finalizou.