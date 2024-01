Quem é o pai gostoso da participante do BBB, Vanessa Lopes?

O empresário, que já trabalhou com diversas marcas de sucesso, faz um baita sucesso na web devido ao seu corpo escultural.

Amores, eu estou apaixonada! Após todas as questões envolvendo a influenciadora Vanessa Lopes no BBB24, através de uma bela stalkeada eu descobri quem é o pai da tiktoker, e com todos respeito, ele é um gato!!!

No auge de seus 42 anos, com um corpo escultural e invejável, o empresário Alisson Ramalho esbanja beleza e boa forma, o que justifica o sucesso que ele faz em suas redes sociais, tendo mais de 419 mil seguidores em seu instagram.

Casado com a musa fitness Liziane Lopes Ramalho, o empresário que atualmente é Sócio Fundador Grupo SD e CEO do Grupo VL já trabalhou para diversas marcas como, O Boticário e o Instituto Embelleze.