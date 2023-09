Quem é Monaliny Soares? A amante do jogador Cantillo, do Corinthians

A Dj e influenciadora postou um vídeo nas redes sociais, em que revelava ser a amante do jogador do Corinthians.

Meus amores, a amante do jogador do Corinthians, Vitor Cantillo, é a DJ Monaliny Soares. Segundo a DJ, eles tiveram um caso na casa do atleta, enquanto a esposa dele viajava. Em um vídeo publicado pela própria na rede social kawai, que acabou viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (22), se tornando um dos assuntos mais comentados do dia.

Monaliny Soares tem 28 anos e é uma DJ de Love Funk. Ela faz show no Brasil e no mundo afora, rodando por países como Grã-Bretanha, Catar, Itália, Emirados Árabes Unidos e Grécia. No Instagram, Monaliny acumula 400 mil seguidores, onde posta fotos do dia a dia e sensuais. Além das redes sociais e dos shows, a moça também trabalhou na RedeTV!, em um programa de pegadinhas do João Kleber.

Em uma entrevista ao Metrópoles, a DJ revelou que a situação aconteceu no final de julho. Na ocasião, a esposa do atleta estava viajando e ele, então, decidiu convidá-la para uma festa. Ainda segundo Monaliny, ela dormiu no apartamento, no quarto do jogador do Corinthians.