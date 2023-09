Quem é Mari Saad? A noiva do ator Rômulo Arantes Neto

Influencer de beleza e ator começaram o namoro no ano passado; neste sábado (23), veio o anuncio do noivado durante uma viagem para a Bahia.

Para tudo, minha gente! O ator Rômulo Arantes Neto pediu sua namorada, a influenciadora e empresária de beleza Mari Saad em casamento neste sábado durante o nascer do sol em uma viagem do casal para a Bahia. O casal anunciou a notícia de seu noivado em uma publicação compartilhada no Instagram.

“Noivos. Estou tão feliz! Eu acordei achando que comemoraríamos a nossa data de namoro e fui surpreendida do jeito mais lindo, com esse pedido de casamento logo cedo, junto com o nascer do sol nesse lugar tão especial para a gente! Muito feliz de compartilhar com vocês esse momento da nossa nova história!”, disse Mariana.

Mariana Saad é influenciadora digital e empresária no segmento de beleza. Atualmente é uma das embaixadoras da empresa de cosméticos Océane. A influencer começou sua carreira como Youtuber, mesmo com o início do canal voltado somente para maquiagens, acabou adquirindo bastante experiência, e hoje é empresária. Assim, lançou seu próprio escritório com linhas de produtos com sua autoria.

Ela consegue lotar palestras, motivando e inspirando mulheres de todas as idades a encontrarem a sua beleza, marcando a vida de todas com otimismo e assim, foi eleita Under 30 pela Revista Forbes, devido a sua carreira como empresária.