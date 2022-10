Quem é Dudu Farias? O nome quente por trás da separação de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Amigo pessoa do casal recebeu unfollow de Lucas Guimarães após descoberta de pulada de cerca e conta bancária separada

Já não é mais segredo para ninguém a separação de Lucas Guimarães e Carlinhos Maia, anunciada no último domingo. O que as pessoas não sabem é que eu descobri aqui no Leblon, de acordo com algumas amigas que residem em Alagoas é que a separação já era uma questão de dias e que foi sim motivada por traição por parte de Carlinhos. O boy em questão, foi apresentado ao empresário por Dudu Farias, mas a pergunta que não quer calar, quem é o estupendo Dudu?

O baiano é stylist de muitos famosos por aí, como Thiaguinho, Rodrigo Faro, Renato Góes e Carlinhos Maia, sendo um dos nomes mais conhecidos no universo masculino.

Dudu mora em São Paulo há 13 anos e possui um acervo de 8 mil peças e muita fofoca, do jeito que a gente gosta. Em meio a tantos projetos, cursos e seu canal no Youtube, o stylist ainda arruma tempo de mostrar sua rotina agitada nos stories para mais de 1,3 milhão de seguidores.

O empresário e Carlinhos chegaram a desfilar uma marca de roupas no São Paulo Fashion Week na edição de número 52. A coleção contava com peças unissex e carregava o nome de ‘Essential’, fazendo parte da marca nordestina ‘Baška’. O desfile contou ainda com Rafaella Santos, Pathy Dejesus, Simaria Mendes, Nicole Bahls, Duda Reis e mais.