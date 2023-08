Quem é Duda Mehdef? A ficante do Mc Cabelinho dá sua versão do ocorrido

Após ter o encontro com o Mc Cabelinho, Duda Mehdef resolveu se pronuncia nos stories após o encontro de ontem.

Gente, pelo visto a ficante do Mc Cabelinho, Duda, resolveu explicar toda a situação após o funkeiro ter se encontrado com ela ontem a noite e supostamente ter terminado com a atriz Bella Campos. Então, a moça fez uma série de stories revelando detalhes de como foi e explicando como é a relação dela com o cantor.



“Eu vi ele ontem sim. Fui lá no hotel sim. Ele me falou que não está namorando, se é verdade ou não, eu não sei. Ou ele está namorando e traiu, ou ele não está namorando e vai contar pra vocês aí com o tempo”, começou dizendo.



Obviamente, a atitude da moça dividiu opiniões na web:

“Quero saber pq estão criticando a moça,se ele falou que não estava namorando,ela não tem culpa de nada,a culpa é toda dele,parem de passar pano p macho escrot0!!”, comentou um internauta.

“Parabéns cabelinho, você fez o que estava na cara pra todo mundo, provou que a bela sempre foi demais pra você”, disse mais uma,

“Como você começou sua “carreia” como influencer? fui amante e expus no Instagram!”, debochou mais uma.

Veja o vídeo completo aqui: