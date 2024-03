Quem é a nova namorada do MC Guimê?

Amigas, eu acabei de receber esse babado fortíssimo de uma amiga lá de Santa Catarina. Vocês lembram de uma loira que foi apontada como affair do MC Guimê no mês passado pelo portal do GShow? Pois bem, o funkeiro veio á público e assumir seu novo mozão através de uma foto postada num story de seu perfil no Instragam. E vale lembrar que na última semana, Guimê estava mantendo a identidade de seu affair em segredo e afirmou que os dois ainda estavam “se conhecendo”.

Com 17 mil seguidores no Instagram, a namorado do artista tem o perfil privado no Instragam, deixando como únicas informações públicas os nomes de suas lojas e do escritório de sua mãe, a arquiteta Carla Stroschein.

Esse é o primeiro relacionamento oficial de MC Guimê após o fim do casamento com a cantora Lexa, que também está comprometida de novo e recentemente anunciou que está noiva do ator Ricardo Viana.