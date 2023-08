“Que preocupação é essa com as mulheres que só aparece na hora de atacar mulheres trans?”, dispara Érika Hilton

A deputada federal do PSOL não ficou calada diante o caso de transfobia que aconteceu na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara, nesta quarta (30)

Érika Hilton ficou entre os assuntos mais comentados do meu Twitter após dar uma boa jantada no caso de transfobia que aconteceu na sessão da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara, nesta quarta-feira (30). Uma deputada bolsonarista alegou que as mulheres trans estavam tomando o lugar de “mulheres de verdade”. O nome de quem fez tal intervenção não foi divulgado pela parlamentar do PSOL.

“Tentar usar característica biológica para excluir, para desqualificar a mulheridade de mulheres trans e travestis é, sim, transfobia escrachada”, disse Erika, primeira mulher trans eleita deputada federal no estado de São Paulo.

Ela ainda completa: “Esse discurso biológico já foi utilizado muitas vezes para dizer, por exemplo, que mulheres negras não precisam de anestesia no parto porque as mulheres de verdade são as mulheres brancas. É o discurso biológico da exclusão, do preconceito. O discurso que não leva em consideração qual é o recorte histórico, social ao qual nós mulheres trans e travestis estamos inseridas na sociedade brasileira”, disparou.

“Uma deputada bolsonarista alegou durante a Comissão da Mulher que mulheres trans estão roubando o ‘lugar’ da ‘mulher de verdade’. Que preocupação é essa com as mulheres que só aparece na hora de atacar mulheres trans? Que preocupação é essa que não se traduz em cobrança aos seus colegas bolsonaristas, que votaram contra a Igualdade Salarial de Gênero nesse ano? Que preocupação é essa que não se traduz em cobrança aos seus colegas bolsonaristas que votaram contra o absorvente gratuito? Esses ataques disfarçados de falsas preocupações não passarão despercebidos aqui na Câmara. Temos direito a este espaço, fomos eleitas. Somos apenas duas aqui, mas nossa voz reverbera com todas aquelas que foram historicamente excluídas por discursos como esse. E com essa grandeza, apequenaremos aqueles que querem que as trans continuem no espaço de mazela”, acrescentou.

Hoje uma deputada bolsonarista alegou durante a Comissão da Mulher que mulheres trans estão roubando o "lugar" da "mulher de verdade".



A deputada Érika Hilton, que ao lado de Duda Salabert, compõe a primeira bancada trans no Congresso reagiu e respondeu a deputada transfóbica à… pic.twitter.com/YFqNp8XHXJ — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) August 31, 2023