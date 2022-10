“Que papel as mulheres terão nesse ministério?”, pergunta Fátima Bernardes a Lula

Candidato a presidência do Brasil participou do videocast ‘O Brasil Pod+’, de Paulo Vieira

Vocês pensaram que Fátima Bernardes não daria o ar da graça nessas eleições? Pois bem, a apresentadora não deixou de perguntar ao candidato Lula sobre a participação das mulheres em seu governo, caso ele saia vencedor nas eleições que acontecem neste domingo.

“Nós mulheres somos maioria da população, dos eleitores, temos mais escolaridade, mas ainda ganhamos menos e ocupamos poucos espaços de poder. O senhor disse que assim que terminar a apuração, o senhor vai imediatamente começar a trabalhar no seu ministério”, iniciou.

A jornalista ainda questiona: “Que papel as mulheres terão nesse ministério? E o senhor pensa em convidar a senadora Simone Tebet para o seu governo de alguma maneira? Não me diga que o senhor ainda não conversou com ela sobre isso, porque eu não vou acreditar!”.

Lula respondeu que seu plano vai começar a entrar em ação depois que ele sair vencedor no domingo, afinal se ele falar muita coisa acaba ganhando inimigos.