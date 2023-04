“Que mão ruim pra escolher elenco é essa?”, dispara Paulo Viera para Big Boss

Boninho recebeu a invertida de Paulo Vieira durante a final da 23ª edição do reality que já é considerado o carro chefe da edição

O Brasil ficou em choque quando viu Boninho infiltrado na casa e brincando de ‘Jogo da Discórdia’ com os comandantes do programa durante a edição. O que as minhas fofoqueiras não deixaram de notar, foi que Paulo Vieira pesou a mão nos comentários disparados para o Big Boss, dizendo até que ele escolheu errado o elenco da edição.

“O Brasil todo se inscreve pro programa. Você selecionou essas 22 pessoas pra essa edição. Que mão ruim é essa?”. O diretor retrucou na hora: “A mesma mão que escolhe toda equipe e produção, inclusive você!”.

🚨Paulo Vieira pro Boninho: "O Brasil todo se inscreve pra esse programa e você selecionou essas 22 pra gente. Que mão ruim pra escolher elenco é essa?”. #BBB23 pic.twitter.com/A7vJF81Nz2 — Luan Carvalho (@Luan84039399) April 26, 2023

Paulo Vieira, Dani Calabresa e Tadeu Schmidt relembraram a dinâmica “Tiro, Porrada e Bomba” que rendeu diversos memes nas redes sociais, Podemos ver que não foi diferente agora, né?