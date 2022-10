Que bumbum é esse? Caio Castro pelado em novela faz internautas perderem o foco

Internautas que estavam tão focados no segundo turno das eleições foram pegos de surpresa com bumbum do ator

‘Todas as Flores’ segue entregando tudo que a gente queria sem nem prometer nada. Afinal, onde tem Caio Castro, tem minhas fofoqueiras e noveleiras felizes. A cena do ator pelado fez muitos perderem o rumo e o foco que estava centralizado para o segundo turno nas eleições. O personagem do ator dividiu a cena com Letícia Colin em uma sequência de sexo bem quente. Logo no quarto capítulo da novela que estreou na plataforma de streaming da Globo, Pablo e Vanessa, já foram para a cama e prometem fazer a trama pegar fogo. Na ocasião, Caio se levanta para ir até a janela e podemos ver o bumbum do galã. Afe! Não vou nem ficar falando muito para não me entregar. Aloca!