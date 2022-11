Que absurdo! Brasileira é impedida de embarcar em voo para o Qatar por ser gorda

Juliana Nehme contou que a empresa aérea ainda pediu para que ela pagasse uma multa por não ter embarcado no voo

Gente do céu, ontem (23), na minha caminhada com minhas musas do Leblon eu não falei em outra coisa senão o caso de Juliana Nehme, que foi impedida de embarcar em um voo para o Qatar por causa do seu corpo. A companhia aérea, Qatar, alegou que ela teria que comprar dois assentos dentro da aeronave e ainda pagar uma multa por não ter embarcado no dia.

“Estou deixando esse vídeo gravado. Estou com a passagem comprada para ir para o Qatar, ela me empurrou, forçou a minha mão para eu sair. Simplesmente a aeromoça do Qatar disse que eu não posso embarcar porque eu sou muito gorda e eu não tenho direito a essa passagem”, disse.

Juliana ainda conta que não tem dinheiro para comprar outra passagem, como foi aconselhado pela empresa. “Nós pagamos 4 mil dólares por essa passagem e ela simplesmente se nega a me dar as passagens porque eu sou gorda. Eles estão negando o direito de eu viajar”, contou.

“A moça do Consulado Brasileiro ficou uma hora e meia falando com o Qatar e eles disseram que o que poderiam fazer é vender outro assento e não o executivo, que eu teria que comprar duas passagens só para mim e pagar a multa por não ter ido”, finalizou ela que recebeu ajuda do Consulado.