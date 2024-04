“Quatro anos sem me cuidar”, diz Tande, ex-jogador de vôlei após sofrer infarto

Gente, que loucura! Quando que poderiamos imaginar que uma coisa como essa aconteceria? Neste domingo (14), o ex-jogador de volêi,Tande, utilizou as suas redes sociais para revelar aos seus fãs que, na última sexta-feira (12), ele sofreu um infarto, no qual ele teve um entupimento de 98% em uma das veias.

“Tudo bem pessoal? Passando aqui para falar do meu sumiço. Sexta-feira, agora, acabei infartando, acreditem. 54 anos, atleta (…) Comecei a me descuidar um pouco da minha saúde. Uns quatro anos sem me cuidar”, iniciou o ex-jogador de vôlei, que logo em seguida deu mais detalhes sobre o seu quadro Clínico:

“Tive 98% de entupimento de uma veia, a principal do coração, e mais duas 78% e 73%. Fiquem atentos aos sinais. Ele me deu, volta e meia, vários sinais, falta de ar, palpitação, subindo aqui na mandíbula, dor de ouvido. Cuidem-se sempre. Papai do céu me deu uma chance. Tô voltando”, explicou Tande.