Quanto Mc Gui e Nego do Borel ganharam pela luta?

Esse final de semana foi quente com os duelos de luta no Fight Music Show 4. Mc Gui e Nego do Borel esquentaram o octógono com um embate pra lá de rico. Aloca! De acordo com o Léo Dias, os dois faturaram alto com a luta e chegaram a embolsar alguns milhões após o embate.

O jornalista informou que MC Gui faturou R$ 2 milhões, que incluiu o prêmio e o patrocínio. Por sua vez, Nego do Borel ganhou R$ 1,2 milhão.

Vale lembrar que Gui venceu Borel por nocaute técnico no final do terceiro round.