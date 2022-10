“Quando quiseram mexer nessa cláusula, eu não aceitei”, dispara Antônio Fagundes

Ator soltou o verbo sobre sua saída da Globo e revelou que a emissora quis mexer no contrato que durou 44 anos

Já estou cansada de falar que a fofoqueira que não assiste podcast está ficando de fora das melhores fofocas. Antônio Fagundes esteve no ‘Quem Pode, Pod’ e contou detalhes da sua saída da Globo, lembrando que o ator ficou 44 anos junto à emissora, mas bastou ela querer mexer no contrato que a boa relação mudou.

“Sempre tive um acordo com a Globo nestes 44 anos de que eu nunca seria impedido de fazer teatro. Meu acordo com a Globo é que eu gravaria só nas folgas do teatro, ou seja, se segunda, terça e quarta. Eles cumpriram isso durante 44 anos. Quando quiseram mexer nesta cláusula, eu não aceitei”, disse.

Antônio ainda disse que está em alguns projetos de streaming, mas não pode contar detalhes do projeto. Afe!