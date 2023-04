“Quando encontrei com a Sandy eu fiquei que nem uma idiota!”, relata Fernanda Gentil

Apresentadora foi uma das convidadas do ‘PodDelas’ e não deixou de detalhar o episódio do encontro com a cantora

Eu não me aguentei e tive que compartilhar a entrevista de Fernanda Gentil no ‘PodDelas’ com as minhas fofoqueiras do Leblon. A apresentadora contou detalhes sobre a sua amizade com Sandy que vem de tempos antes quando ela ainda era fã da cantora, antes de virar amiga. Fernanda conta que quase pariu ao vivo quando a cantora ligou para ela.

“Eu sou muito apaixonada, maravilhada, muito mesmo, doente, a ponto de ir no show do Maracanã e jogar cartinha, o cara me ligou dizendo que eu ganhei ingresso e quando eu vi, era mentira”, disse Fernanda.

A apresentadora ainda brincou que é tiete desde a adolescência até os dias atuais e chegou a sonhar com o número de telefone de Júnior, até que conseguiu encontrar com os seus ídolos. “Tocou meu telefone, eu atendi, amor, entrou a melodia nos meus ouvidos e veio ouvindo uma aura iluminada, veio assim e me pegou no colo como se fosse um lar acolhedor”, declarou.

“Oi, Fernanda é a Sandy. Eu grávida, só não pari porque fechei a perna, ela me ligou. Tenho até hoje o print, vira e mexe eu posto o início da nossa amizade. Eu falei: ‘Para!’. Desabei na hora”, relatou Fernanda. Ela ainda diz que foi encontrar a cantora em Campinas para um chá.