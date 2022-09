“Quando a gente ocupa a mente, a cabeça da gente, isso vai passando”, relata mãe de Marília Mendonça

Dona Ruth deu dicas para ajudar a viver com a perda de um filho

Ai gente, caiu um cisco no meu olho, é isso mesmo? Não, estou chorando real oficial. Dona Ruth participou do ‘Mais Você’ e deu um depoimento pra lá de emocionante para as mães que têm que viver com o luto da perda de um filho. Na mensagem, a mãe de Marília Mendonça relembrou a dor da perda e deu conselhos para a participante do programa.

“Oi, Ana Paula. Eu sou Dona Ruth, e estou aqui para te dar um recadinho. Assim como você, eu também tenho uma filha que é uma estrelinha, que está morando no céu, assim como você tem o Lucas. E eu quero te dizer que eu me apeguei muito com Deus para eu estar sobrevivendo e procurei algo para fazer, que é a minha cozinha, meu canal. Dia após dia eu vou trabalhando e isso é uma terapia para mim. Se você procurasse alguma coisa que você gostasse de fazer também. Quando a gente ocupa a mente,a cabeça da gente, isso vai passando”, disse ela.

Dona Ruth ainda finalizou a mensagem dizendo: “Essa dor é tremenda, porque eu também passei e passo por essa dor todos os dias, não é fácil viver o dia após dia porque todos os dias a gente lembra. Mas eu estou aqui para te dar essa força e falar que vamos seguir em frente”.