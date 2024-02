Qual o valor da fortuna deixada por Abilio Diniz?

Vocês que estão lendo essa matéria do lado daí podem se sentar e ficarem bem tranquilas e pasmas com os valores astronômicos que usarei aqui. O empresário Abilio Diniz morreu na noite do último domingo, 18, aos 87 anos e deixou uma fortuna bilionária para a família.

Segundo a Forbes, sua fortuna é estimada em US$ 2 bilhões, cerca de R$ 9,9 bilhões pela cotação atual. Com isso, ele fazia parte da lista das 40 pessoas mais ricas do Brasil, além de ocupar o 1525º lugar do ranking de bilionários da revista.

Abilio ingressou no mundo dos negócios em 1958, ao lado de seu pai, Valentim Diniz, quando fundou o primeiro supermercado Pão de Açúcar, que posteriormente se tornaria o Grupo Pão de Açúcar. Ele deixou o cargo somente 54 anos depois, em 2013, para fazer parte do conselho administrativo do Carrefour Global e do Carrefour Brasil.