Qual o cachê da atriz que interpreta Barbie nos cinemas?

Margot Robbie impressiona pela quantia que recebeu para interpretar a boneca mais famosa do mundo no auge dos seus 33 anos de idade

A estrela do filme Brabie está dando o que falar desde as filmagens do longa até as premiações que o filme participa. De acordo com o site Caknowledge, a atriz está entre uma das mais bem pagas e ganha em média uma cachê de US$ 2 milhões para cada produção, cerca de R$9,6 milhões.

Além do cachê, ela tem contratos com marcas famosas, elevando ainda mais o valor da sua bufunfa. O valor pode ultrapassar a marca dos R$760 mil.

A matéria ainda diz que ela já faturou mais de US$50 milhões em toda a sua carreira e o filme da Barbie faz parte disso, aumentando ainda mais o seu valor como o rosto da boneca mais famosa do mundo pink.