Quais foram os famosos que apareceram no documentário sobre Davi do BBB 24?

Minha gente, fiquei maravilhada com os nomes de peso que marcaram presenças no documentário do campeão do BBB24, Davi Brito. Além de ter participado de uma festa na casa e ter interagido bastante com seu conterrâneo, a cantora Ivete Sangalo chegou a declararem pleno Carnaval baiano em fevereiro deste ano que gostaria que o motorista de aplicativo fosse campeão do programa.

“Eu acho que o Davi foi resiliente. Eu acho que o programa, o BBB pra ele, não foi diferente do dia a dia dele. As experiências que ele viveu dentro do programa são um retrato do que ele vive diariamente. Eu acho que Davi se conectou com ele mesmo e ele entendeu que o mais resiliente que ele fosse, mais longe ele chegaria”,disse Veveta.

Já a atriz Carol Dieckmann, deixou claro que Davi era o seu favorito desde o ínicio do reality globbal, também participou da produção da Globoplay e explicou o que fez que ela apostasse tanto no baiano.

“Comecei a ficar muito afim de defender o Davi, porque eu não acho que tava defendendo o Davi. Eu tava defendendo muitos meninos. A mágica do Davi não é o Davi, é tudo que ele representa. É todos que ganham com ele, é todos que sonham com ele, é todos que tem a mesma persistência que ele, o mesmo caráter que ele”.

No caso de Léo Santana, ele diz que o que fez ele gostar do ex-BBB porque ele nunca aceitou desaforo na casa. “É debater mesmo, falar na lata o que pensa, doa o que doer, já resolver ali aquele b.o”, exemplifica.

Outras personalidades como Márcio Victor, Tia Má, Xanddy Harmonia, Carla Perez e Luis Miranda também estiveram presentes no documentário, realizando elogios e comentários sobre o campeão do BBB 24.