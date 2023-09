Pyong Lee luta contra o vício em pornografia

No programa The Noite com Danilo Gentili, no SBT; o hipnólogo e ex-bbb Pyong Lee abriu o jogo sobre tema íntimo.

Minha gente, no programa The Noite exibido na noite dessa sexta-feira (22), o youtuber Pyong Lee confessou já ter sido viciado em pornografia. O hipnólogo explicou que conseguiu se livrar do problema após muitas tentativas. “É um negócio que vai fritar o seu cérebro, deturpar toda a percepção sobre sexo”, explicou. O influenciador afirmou que não consome conteúdos eróticos há alguns anos. “Pornografia é o único vício que eu tive na adolescência, faz anos que consegui cortar, só que foi um desafio, mesmo tendo mecanismos mentais, ferramentas”, iniciou ele. Pyong ainda alertou que imagens pornográficas podem fazer com que o indivíduo se torne dependente daquilo e não consiga ter relações sexuais saudáveis. “É um negócio que vai fritar o seu cérebro, deturpar toda a percepção sobre sexo, é tudo para ferrar, atrapalha o relacionamento, você cria uma expectativa irreal daquilo”, completou.