Pyong Lee dá a bênção para ex-namorada que assumiu namoro com empresário

Pyong Lee deixou sua audiência chocada com sua maturidade ao ver que Sammy Sampaio, sua ex-namorada, arrumasse um namorado. Acontece que ela assumiu o namoro com o empresário Nikolaj Sojka nesta quinta (04), e recebeu a bênção do antigo marido.

“Mais forte que atração física, é a conexão de propósitos, a conexão de espírito, e a conexão de mentalidade. Decidimos dar mais um passo. Um relacionamento com base em uma metodologia de crescimento diário, onde juntos formamos um coração único, em Cristo, blindado das influências do mundo exterior”, celebrou o empresário.

“Felicidades aos dois! Que Jesus seja o centro do relacionamento de vocês. Deus abençoe muito! Feliz 2024”, o ilusionista desejou felicidades ao casal publicamente.