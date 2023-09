Punhetaço: MEC notifica Unisa e faculdade expulsa 6 alunos

Alunos de medicina de universidade paulista teriam participado de masturbação coletiva, apelidada de “punhetaço”, em torneio em São Carlos

Depois que os alunos de medicina da Universidade de Santo ario perderam a noção na Copa Calo, em São Carlos, interior de São Paulo, vem aí as consequências dos seus atos. O Ministro da Educação, Camilo Santana, determinou que o MEC notifique a UNISA para tomar providências diante do fato. Do outro lado da história, a faculdade expulsou 6 alunos que estavam no momento da masturbação coletiva.

O inquérito foi instaurado na segunda (18) para identificar os estudantes envolvidos no caso obsceno, com pena prevista de 3 a 1 ano de prisão.

Os nomes não foram divulgados, mas os alunos foram expulsos da faculdade. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Unisa e a Secretaria Municipal de Esportes de São Carlos, onde ocorreu o evento, serão chamadas a prestar esclarecimentos.