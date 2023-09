Punhetaço: Alunos de medicina se masturbam em jogo de vôlei feminino

Alunos de medicina da Universidade Santo Amaro aparecem com os shorts abaixados em vídeo enquanto assistiam a uma partida do torneio universitário Copa Calo (Foto; Reprodução)

Deu a louca nos alunos de medicina da Universidade Santo Amaro. Os alunos realizaram uma masturbação coletiva durante uma partida de vôlei feminino no torneio universitário que aconteceu em São Carlos, no interior de São Paulo. O episódio aconteceu em maio deste ano, na Copa Calo, mas os vídeos viralizaram neste final de semana.

Nas imagens é possível ver um grupo de jovens com seus shorts abaixados e com o pênis à mostra. Os jovens ainda se masturbaram enquanto as jovens estavam em quadra.

Felipe Neto ainda usou o seu Twitter para falar sobre o fato. “Olá @UnisaOficial – o Brasil está esperando o posicionamento de vcs quanto aos alunos de medicina que se masturbaram publicamente nos jogos universitários, cometendo crimes. A faculdade não vai se pronunciar? Não vai fazer nada?”, questionou.