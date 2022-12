Pugliesi abre o coração e fala sobre autoestima pós-parto: “Não tô me achando maravilhosa”

Gabriela Pugliesi deu a luz ao seu primeiro filho com Túlio Dek, Lion, de apenas um mês

Depois de ter sido extremamente julgada por balançar Lion em seus braços, Gabriela Pugliesi abriu o seu coração e contou detalhes sobre a sua autoestima pós-parto, pois como sabem, não é um momento fácil para as mulheres que se tornaram mães recentemente. A musa disse que não está se achando maravilhosa.

“No pouco tempo que tenho para pensar na minha autoestima, ela tá ok. Não tô me achando maravilhosa que nem estava me achando grávida, nem tô me achando um lixo. Eu tô muito paciente comigo”, disse ela.

Gabriela ainda diz que agora sua prioridade é cuidar do filho. “Foram 37 anos cuidando de mim exclusivamente! Agora a prioridade não é meu corpo, embora eu queira perder o que ganhei na gestação. Não tenho pressa, não tô focada nisso. Mas no tempo que dá, me cuido. Voltei a treinar aos poucos, tô segurando um pouco na alimentação e tendo paciência. Corpo, já, já volta. Esta fase que estou vivendo com meu filho não volta nunca mais”, completou.