Público de micareta vaia Cláudia Leitte e puxa coro para Lula

Post da cantora em meados de setembro deu o que falar por trazer a imagem de uma bíblia e um abajur de arma

Meu Deus, vocês pensaram que o público tinha esquecido do post infeliz de Cláudia Leitte nas redes sociais em meados de setembro? Jamé! A musa foi vaiada na Micareta de Salvador que aconteceu ontem (04). O público puxou coro para o presidente Lula e vaiou a cantora que, por sua vez, disse que vivemos em uma democracia e que estava ali para servi-los.

“Vocês estão na Micareta Salvador 2022, estamos na Bahia, e vivemos em uma democracia. Eu estou aqui para servi-los com todo amor. Que Deus guie nosso trio do início ao fim, com tudo que vocês merecem”, disse Claudia.

Para quem não sabe, em setembro a musa publicou um stories de uma bíblia e ao lado tinha o abajur de uma arma apontada para cima. Não demorou muito para que a web associasse a imagem ao interesse da cantora em apoio a Jair Bolsonaro, mesmo ela nunca tendo falado nada sobre o candidato.

Logo após, a cantora negou ter se posicionado politicamente, mas parece que o público ainda não esqueceu…